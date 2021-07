Lutto a San Cipriano: mamma Eva muore a soli 42 anni

Si è spenta a soli 42 anni mamma Eva Ghiro, operaia alla Texa. La donna lascia nel dolore il marito Pasquale De Francesco, il figlio 13enne Vincenzo, il papà Maurizio, la mamma Lidia, il fratello Manuele, i suoceri Vincenzo e Assunta e tanti amici. A portarla via alla vita, nella giornata di venerdì in un letto del reparto di Oncologia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, una terribile malattia contro cui combatteva da ormai tre anni. I funerali avranno luogo lunedì alle ore 11 nella Chiesa Arcipretale di San Cipriano partendo alle ore 10.30 dall'ospedale Ca' Foncello, mentre dopo il rito funebre si proseguirà per il cimitero di San Cipriano-Musestre. Domenica alle ore 20, in Chiesa, sarà invece recitato il Santo Rosario in suffragio. Per l'occasione la famiglia non chiede fiori ma eventuali offerte all'Advar.