L'Imoco Volley perde uno dei volti più noti del suo tifo: «Riposa in pace Franca»

«È mancata Francesca "Franca" Rivaletto...nostra storica tifosa e abbonata. Seguiva spesso anche in trasferta, accompagnata dal marito Rolando, le sue amate Pantere. Una signora sempre allegra, con la battuta pronta ed una grande carica di vita...ci mancherai Franca! Continua a tifarci da lassù..! Riposa in pace. La Società e tutte le Pantere». Con questo toccante post su Facebook l'Imoco Volley, nella mattinata di lunedì, ha voluto salutare per l'ultima volta uno dei volti più noti del tifo gialloblu, la signora "Franca" Rivaletto, anima buona e sempre disponibile con tutti. Tra i primi ad inviare un messaggio di cordoglio anche il gruppo di tifosi NPU - Non Plus Ultra'S Conegliano: «A nome di tutto il gruppo porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia di Francesca». Ancora da fissare le date delle esequie.

