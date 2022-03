Investita mentre si allena per il triathlon: Francesca muore a soli 44 anni

Dramma nel pomeriggio di ieri a Tamai (PN). Verso le 17.30, infatti, nei pressi del cimitero un'auto ha improvvisamente investito una donna che si stava allenando a bordo strada. L'impatto è stato violentissimo e la donna è stata così sbalzata in un campo nelle vicinanze. L'anziano alla guida del mezzo, di Pasiano (PN) si è subito fermato a prestare soccorso insieme ad alcuni passanti, ma le condizioni della signora sono subito apparse gravissime. Sul posto si è dunque portato l'elisoccorso ma, vista l'impossibilità di caricarla a bordo a causa delle ferite riportate nell'impatto, la donna è stata poi caricata in ambulanza (anche con l'aiuto dei vigili del fuoco) ma, una volta arrivata in ospedale, è spirata. La vittima è Francesca Manfè, 44enne di Sacile (PN) e atleta di triathlon tesserata per la società A3 di Pederobba, oltre che mamma di due ragazzini di 10 e 15 anni e moglie amorevole. Sul fatto indagano ora i carabinieri di Fontanafredda.