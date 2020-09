Lutto a San Vendemiano: morta a 59 anni l'imprenditrice Gelmina De Zotti

Sono giorni di lutto quelli che sta vivendo la comunità di San Vendemiano. Nella giornata di mercoledì, infatti, è purtroppo venuta a mancare a soli 59 anni l'imprenditrice Gelmina De Zotti, titolare della Tecno Minuterie srl (fondata nel 1996) insieme al marito Erminio Da Ronch. Con sede a Ramera di Mareno di Piave l'azienda familiare è divenuta in pochi anni un'eccellenza della locale della Inox Valley, specializzandosi nella produzione di minuterie metalliche tornite su commessa.

A portare via alla vita la 59enne è stato un tumore recidivo che non le ha lasciato stanco nonostante tutte le cure provate. Persona dai modi gentili e sempre disponibile con il prossimo, Gelmina lascia il marito Erminio, i figli Alice e Moreno, la nuora Ilenia, il papà Eliseo, il nipote Tommaso, le sorelle, il fratello, le cognate, i cognati, i nipoti, i consuoceri, gli amici e i parenti, tutti riunitisi sabato mattina per darle l'ultimo saluto presso la Chiesa parrocchiale di San Vendemiano prima della tumulazione presso il locale cimitero.