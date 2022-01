Scuola in lutto, addio all'ex preside di liceo classico Gianna Miola

Scuola veneta in lutto per la scomparsa, nello scorso fine settimana, di Gianna Marisa Miola Cortese a causa di una grave malattia contro la quale lottava da molto tempo. La professoressa, altopianese di origine, aveva 71 anni e lascia il marito Gianfranco Cortese e il figlio Fulvio, docente universitario di diritto a Trento.

“Ci sono persone che per garbo, eleganza e professionalità lasciano il segno. È il caso della professoressa Gianna Miola, che oggi non solo la scuola bassanese ma l’intera scuola veneta piange. Ricordo, in particolare, l’importante ruolo che svolse dal settembre 2001 con compiti di supporto all’autonomia delle scuole presso l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto di Venezia. Il suo lavoro è stato essenziale in un percorso di costruzione di una salda collaborazione con la Regione, che si è nel tempo consolidata e rafforzata, a beneficio dell’intero sistema scolastico e formativo veneto”.

È questo il pensiero di cordoglio del presidente della Regione Luca alla notizia della scomparsa della professoressa in passato alla guida dell’Ufficio Scolastico Regionale, già preside per un lungo periodo del Liceo Brocchi di Bassano del Grappa e insignita dall’onorificenza di Cavaliere all’ “Ordine Al Merito Repubblica Italiana” con decreto del Presidente della Repubblica 27/12/1999. “Al marito e alla famiglia rivolgo le mie più sincere condoglianze – conclude Zaia -. Sono certo che l’eredità della professoressa Miola è ben custodita dalle generazioni di studenti e collaboratori che negli anni della sua lunga carriera ha potuto incontrare e formare”.

Anche il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, ha espresso a nome dell’amministrazione comunale cordoglio per la scomparsa di Gianna Marisa Miola Cortese. Figura di riferimento nel campo dell’istruzione, dal 1985 al 1988 la professoressa era stata - allora giovanissima - preside del liceo classico Manara Valgimigli di Montebelluna. Ricordando l’impegno profuso a favore della scuola e della città, al cordoglio si unisce anche l’ing. Ezio Toffano, preside del liceo Levi di Montebelluna che dal 1997 ha assorbito anche lo stesso Liceo Classico "Manara Valgimigli".