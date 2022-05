Addio a Giovanna Vanin, la JoJo Lady Biker icona per tutti gli harleysti

Treviso dice addio a Giovanna Vanin, 55 anni, conosciuta nell’ambito motociclistico come Jo Jo, la Lady Biker del noto negozio Shop74 specializzato nel mondo delle Harley Davidson. La triste notizia è stata annunciata nella giornata di ieri dal marito Luca Simionato con cui era sposata da 26 anni. A portarla via alla vita, alle 9 di ieri, i postumi di un malore improvviso avvertito intorno alle 19 di domenica una volta tornata a casa da una gita in motocicletta a Marano Lagunare (UD). Subito soccorsa dal marito, è spirata dopo quattro giorni di coma in ospedale a causa di un arresto cardiaco seguito da un edema cerebrale. Nata a Toronto (Canada) da genitori emigrati, era una vera e propria icona nel mondo delle moto di Marca. Ancora da fissare la data delle esequie, ma di certo si sa che si terranno a Quinto.