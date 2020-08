Lutto a Conegliano: professoressa 65enne muore annegata in Croazia

Sono ore di lutto quelle che si stanno vivendo da lunedì a Conegliano, soprattutto tra gli studenti e il corpo docente dell'Istituto Fanno. Domenica pomeriggio infatti, come riporta "il Gazzettino", la 65enne Grazia Antonia Zanco è purtroppo deceduta nel mare della Croazia dopo un tuffo da una barca. A portarla via alla vita è stato probabilmente un malore che l'ha colpita appena entrata in acqua e che non le ha lasciato scampo, facendola annegare. Inutili i soccorsi prestati dal compagno e dai presenti, per la donna non c'è stato nulla da fare.

La notizia della sua scomparsa ha subito fatto il giro della città dove era conosciuta sia come professoressa che come avvocato. Originaria di Susegana, ma da anni residente a Conegliano in zona Cavallino, Grazia Antonia Zanco da una decina di anni insegnava diritto e relazioni internazionali agli studenti del biennio dell'indirizzo tecnico dell'Istituto Fanno. Nel tempo aveva poi fatto parte anche di alcuni nuclei di valutazione docenti, aveva presieduto diverse commissioni per gli esami di maturità ed era stata componente di commissioni per l'abilitazione alla professione di perito agrario, oltre che componente dell'organo di garanzia scolastico. Inoltre, a fianco dell'insegnamento continuava anche la professione di avvocato con studio a Conegliano e a Pordenone, seppur dal 2012 iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma.

Persona estremamente riservata, avrebbe raggiunto la pensione il prossimo 1 settembre, tanto che la scuola era pronta a festeggiarla con la partecipazione di colleghi e alunni. Purtroppo, però, non ci sarà alcuna festa ma solo un ultimo saluto.