Addio a Irene, il suo sorriso si è spento a soli 48 anni

Il sorriso di Irene Mello, 48enne residente a Fiera di Treviso, si è spento per sempre nella serata di venerdì a causa di un tremendo cancro contro cui combatteva da tempo. Donna da sempre molto attiva, nel tempo era diventata una apprezzatissima tour operator (soprattutto per l'Africa e l'Asia), prima all'agenzia Hirondelle di Treviso e poi a Quinto. Amante dei viaggi e delle lingue, aveva fatto della vela la propria passione sportiva. Senza però dimenticare i corsi di fitness e pilates che teneva in alcune palestre del centro città. Irene era dunque una donna a tutto tondo, mai doma e sempre pronta a nuove sfide. Lascia però nel dolore il compagno Paolo, il figlio Jacopo e la mamma Carla. Le esequie saranno celebrate mercoledì alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Ambrogio di Fiera e dopo la celebrazione si proseguirà per il crematorio di Treviso. Per l'occasione la famiglia non chiede fiori ma eventuali offerte all’Associazione Advar Onlus.