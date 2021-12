Lutto a Negrisia, il sorriso di Ketty si è spento a soli 51 anni

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità di Negrisia di Ponte di Piave. Nella giornata di venerdì è difatti venuta improvvisamente a mancare, a soli 51 anni, Ketty Zorzal. Volto molto noto in tutto il paese e figlia dell'ex consigliere comunale degli anni '90 Nini, aveva lavorato per anni al supermercato Crai Piave con i genitori. Persona solare e sempre disponibile con tutti, lascia nel dolore la mamma Marisa, il papà Giovanni (detto Nini), il fratello Denis, gli zii, le zie, i cugini e tanti amici. I funerali verranno celebrati in data da destinarsi e per l'occasione la famiglia non chiede fiori ma opere di bene.