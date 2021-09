Investita da un'auto, 64enne muore dopo giorni di agonia

L'incidente il 10 settembre a Dese (VE). Luigina De Biasi, originaria di Casale sul Sile, è stata portata all'ospedale in condizioni gravissime e non ce l'ha fatta

Luigina De Biasi, 64enne di Dese (VE), è morta in seguito a un incidente stradale di cui è stata vittima la sera di venerdì 10 settembre. Stava camminando sulla corsia ciclopedonale di via Altinia, vicino a casa, quando è stata investita da un'automobile che, secondo una prima ricostruzione, stava effettuando una manovra di retromarcia. Alla guida della macchina c'era un 34enne, anche lui del posto.

La donna, cadendo a terra, ha battuto la testa e riportato gravi lesioni. Portata all'ospedale in ambulanza, ne è stata dichiarata la morte cerebrale e poi, il 13 settembre, il decesso. Sull'incidente è stato aperto, come da prassi, un fascicolo per omicidio stradale. I familiari della vittima si sono affidati alla società Studio 3A per l'assistenza legale, mentre sono in attesa del nulla osta del giudice per fissare la data dei funerali. Luigina De Biasi, originaria di Casale sul Sile, lascia due figlie, il padre e quattro tra sorelle e fratelli.