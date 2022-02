Lutto a Valdobbiadene: il sorriso di Luisa si è spento a soli 38 anni

Una breve malattia di 15 giorni, una sfortunata infezione da streptococco, ha portato per sempre via alla vita, nella giornata di martedì nel reparto di Rianimazion dell'ospedale di Padova (dopo un primo ricovero nel reparto di Terapia intensiva del nosocomio di Montebelluna), la 38enne Luisa Guarotto. Molto conosciuta tra le frazioni di Santo Stefano e San Vito di Valdobbiadene, di professione era parrucchiera (tanto da essere stata per anni la titolare del salore Accattivante in paese). Luisa era però anche mamma di due figli piccoli. Lascia dunque nel dolore il compagno Stefano, i figli Evan di 7 anni e Valnea di 4, la mamma Carmela, il papà Andrea, la sorella Marilena e tanti amici. I funerali avranno luogo oggi, venerdì 18 febbraio, alle ore 15 nella Chiesa Parrocchiale di Santo Stefano, mentre iI Santo Rosario è stato recitato ieri alle ore 19.30.