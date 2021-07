Era stata investita di fronte a casa: Marinella muore 20 giorni dopo

Sono ore di lutto a Castelfranco Veneto per la scomparsa a 68 anni di Marinella Albio, conosciuta in città per essere la moglie dell'ex manager delle Generali Michele Busetto e per essere stata candidata di Forza Italia alle elezioni amministrative del 2020. Marinella è morta all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo ben 20 giorni di ricovero a seguito di un incidente stradale nel quale fu investita a pochi passi dalla casa dei genitori mentre era insieme ad una sorella. Quella sera, a bordo della Bmw che l'ha investita, c'era un 21enne di origine moldava la cui posizione si è adesso di molto aggravata. "Marina", come la chiamavano gli amici, lascia il marito, un figlio, i fratelli Enrico, Michela e Giovanna e la madre Tullia.