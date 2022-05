Lutto a Cornuda, la malattia spegne il sorriso di Michela a 57 anni

Sono giorni di lutto quelli che sta vivendo la comunità di Cornuda. Lunedì è difatti venuta a mancare, a soli 57 anni, mamma Michela Dal Zotto. Ex dipendente del Comune e bibliotecaria, era la moglie dell'ex assessore ai lavori pubblici (e poi consigliere comunale di opposizione) Ferdinando Bolzonello durante l'Amministrazione del sindaco Bruno Comazzetto. Parrocchiana devota e membro del coro, è stata stroncata da una malattia contro cui combatteva da tempo. Un perdita dolorosa per la famiglia, che in passato aveva già perso per malattia anche il fratello di Michela, Dario. Dal Zotto lascia nel dolore il marito, i figli Federica e Gianluca con Michela, la mamma Teresina, i fratelli Diego e Dino, le cognate, il cognato, gli amati nipoti e tanti amici che si sono subito stretti ai parenti in questo momento di dolore. Le esequie si sono tenute oggi alle ore 16 presso la Chiesa Arcipretale di Cornuda.