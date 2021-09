Malore in auto, 49enne muore tra le braccia del marito

E' morta improvvisamente tra le braccia del marito, forse a causa di un infarto fatale che l'ha colta mentre viaggiava con lui in auto oggi pomeriggio verso le ore 16 lungo viale Italia a Conegliano. Questo lo sfortunato destino a cui è andata incontro la 49enne S.R. di Volpago del Montello. Appena colta dal malore in auto il marito, che guidava in direzione del centro cittadino, ha subito accostato l'auto e prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo sul posto del Suem 118 che però, nonostante i tentativi di rianimare la donna, ha poi dovuto constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia anche una pattuglia della polizia per tutti i rilievi di rito.