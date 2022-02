Una vita dedicata ai suoi studenti: si è spenta la professoressa Paola Scorzon

Le città di Treviso e Montebelluna piangono l'improvvisa scomparsa, a 84 anni, della prof.ssa Paola Scorzon. Originaria di Venezia, dopo le scuole dell'obbligo si era poi trasferita a Treviso intorno alla metà degli anni ’60, a seguito della laurea in Lingue, per insegnare il francese in diverse scuole medie del montebellunese e del capoluogo, venendo sempre amata e rispettata dai suoi studenti nonostante la sua proverbiale severità.

Raggiunta la pensione si era invece data all'arte e alla cultura, dilettandosi con successo sia nella poesia (anche in dialetto trevigiano) che nella pittura (arrivando anche ad esporre in molteplici mostre collettive), oltre che nella fotografia di paesaggi. Tra le sue passioni c’era poi anche il volontariato ospedaliero e nelle case di riposo con l’AVO di Treviso e la beneficenza nei confronti di diversi enti benefici che ancora oggi si occupano di bambini in povertà o affetti da gravi patologie.

Persona sensibile, disponibile e generosa, oltre che spiritosa, lascia nel dolore la sorella Nicoletta con Neno e le nipoti Cristina con le figlie Sabrina e Clarissa e Claudia con Marco e Matteo, oltre a tanti amici ed ex colleghi che appena avuta la notizia si sono subito stretti intorno alla famiglia in questo momento di difficoltà. «Un particolare ringraziamento va a Sophie ed Alina per le amorevoli cure prestate alla nostra cara Paola» fa infine sapere la famiglia. I funerali si terranno venerdì 18 febbraio nella Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore alle ore 16 e dopo la celebrazione il corteo proseguirà per il Crematorio di Treviso.