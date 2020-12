Lutto al Liceo Angela Veronese: a 59 si è spenta la prof.ssa Paola Vergani

«Ciao, cara Paola. Quando una scuola è come una grande famiglia, la gioia di un componente è la gioia del gruppo. Ma anche il dolore diventa dolore collettivo, senso di perdita, di assenza. E' quello che la nostra scuola sta provando in queste ore per la scomparsa di una docente storica dell'istituto Angela Veronese, la professoressa Paola Vergani. Ed è con affetto e profonda partecipazione che, tutti assieme, ricordando il sorriso e la simpatia della prof, ci stringiamo attorno alla sua famiglia. Che è, un po', anche la nostra».

Con queste toccanti parole il Liceo Angela Veronese di Montebelluna ha voluto ricordare la 59enne Paola Vergani, storica docente dell'istituto venuta purtroppo a mancare nella mattinata di lunedì. Amante dei viaggi e persona sempre con il sorriso in volto, Paola conviveva da molti anni con una malattia che non le ha lasciato scampo. L'ex insegnante anche dell'istituto Scarpa lascia così nel dolore il marito Gianni Sartor, le figlie Martina e Michela, la mamma Valeria e le sorelle Monica e Roberta. Le esequie si terranno mercoledì alle ore 11 presso il Duomo di Montebelluna.