Lutto nella famiglia Zoppas: a 69 anni si è spenta Patricia Driehuizen, moglie di Renzo

Nella giornata di sabato a Conegliano è mancata all’affetto dei suoi cari, a causa di un tumore contro cui combatteva da tempo, la 69enne olandese Patricia Driehuizen, moglie dell'imprenditore Renzo Zoppas (socio di Acqua San Benedetto e del Gruppo Zoppa Insdustries). Storica compagna del noto industriale trevigiano, Patricia in passato aveva lavorato prima come interprete e poi come organizzatrice di fiere ed eventi nel mondo vivaistico a fianco del padre. Amante dei viaggi, della cultura e dello sport, Patricia viene oggi ricordata come una donna colta, elegante e gentile, con una forte passione per l'Oriente e i fiori. Lascia nel dolore il marito Renzo, le figlie Vanessa con Alberto e Giulia con Gianandrea, le nipoti Bianca, Fiamma, Madina, Albertina ed Olivia. La cerimonia funebre avrà luogo in forma privata.