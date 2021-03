Lutto a Silea: si è spenta Piera, anima della Caffetteria Centrale

Nella giornata di lunedì, come riporta "Il Gazzettino di Treviso", a Silea è venuta a mancare Piera Scaccabarozzi, 73enne originaria di Borgosesia (VC) ma da una vita residente in paese.

Vedova da dieci anni del marito Eliano Tallia, Piera viene oggi ricordata come una donna solare e sempre dedita agli altri, soprattutto ai bambini della Scuola Materna “Maria Bambina” di Silea per i quali ha cucinato per tantissimi anni. Nel 1997, però, con la figlia Manuela e il genero Marco Zanatta iniziò l'avventura della Caffetteria Zanatta di via Roma a Silea nella quale la si poteva spesso trovare indaffarata nel laboratorio. Persona dedita anche al volontariato locale e all'Avis, lascia nel dolore la figlia, il genero, la nipote e la sorella Daniela. Il funerale verrà celebrato mercoledì 3 marzo alle ore 11 presso la chiesa di Silea, mentre il rosario verrà recitato martedì alle ore 19. Per l’occasione la famiglia non chiede fiori ma opere di bene per la Scuola Materna.