Lutto per l'ex sindaco Manildo: a 92 anni è mancata la mamma Pierina

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo oggi la famiglia Manildo. Nella notte tra lunedì e martedì, infatti, è venuta a mancare all'età di 92 anni Pierina Maso, figura molto nota nell'ambiente del volontariato trevigiano. Mamma dell'ex sindaco di Treviso, Giovanni Manildo, Pierina da giovane si era dedicata alla politica iscrivendosi alle giovanili dell'allora Democrazia Cristiana, trovando lì poi anche l'amore della sua vita, quell'Antonio con il quale si sposò nel 1956 e che ora piange la sua scomparsa.

Lasciato il mondo politico a 24 anni insieme al marito, non prima di diventare però amica di Tina Anselmi (storica prima donna ministro in Italia), Pierina si è poi dedicata anima e corpo agli altri, soprattutto alla famiglia di cui è diventata subito un punto fermo, una guida. Residente in viale Brigata Treviso, e per questo molto legata alla comunità della parrocchia di Santa Maria del Rovere, Pierina lascia nel dolore il marito Antonio, i tre figli Francesco, Silvia e Giovanni, gli otto nipoti e una pronipote.

Questo il messaggio di cordoglio che il Comune di Treviso ha voluto far pervenire all'ex sindaco Giovanni Manildo appena appresa la notizia della morte della madre: «Il sindaco di Treviso, Mario Conte, e la Giunta esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Pierina Maso, madre di Giovanni Manildo, già primo cittadino della città. Da parte di tutta l’Amministrazione comunale giungano le più sentite e sincere condoglianze alla famiglia Manildo e la vicinanza dell’intera comunità trevigiana». Le esequie si terranno nella giornata di sabato alle ore 10.30 presso la chiesa di Santa Maria del Rovere.