Godega piange mamma Rachele, scomparsa a soli 51 anni per malattia

Sono giorni di lutto per la comunità di Bibano di Godega Sant'Urbano che piange Rachele Carnelos, mamma 51enne vinta da un male che non le ha lasciato scampo. Ex dipendente del negozio Calzature Dall'Ava a Roverbasso di Codognè, sono state proprio le ex colleghe a salutarla per prima sui social: "Ciao Rachele, La vita a volte è ingiusta.. Abbiamo sperato fino alla fine, ma la malattia non t’ha dato scampo. Ti ricorderemo sempre con il tuo sorriso, con il tuo entusiasmo e voglia di vivere, per la tua professionalità e per tutti gli scherzetti che ci facevi. Grazie di tutto, sei nei nostri cuori. Condoglianze alla famiglia, vi siamo vicini. Silvano, Nadia e Giulia, Luigi e Elda, Maria e famiglia, Patrizia e famiglia, Franca e famiglia, Valentina, Aurora & Samuel”.

Carnelos lascia nel dolore il marito Dino Dal Pietro, i figli Eleonora e Giacomo, il nipote Nicola, la mamma Maria, il papà Bruno, i fratelli Paolo e Marco, le cognate Michela, Roberta e Tamara, i nipoti, la suocera Elena e tanti amici. ll rito funebre si svolgerà lunedì 14 febbraio alle ore 14.30 nella Chiesa Parrocchiale di Bibano. Il Santo Rosario sarà invece recitato oggi alle ore 20.00 in Chiesa. Per l'occasione la famiglia non chiede fiori ma opere di bene ed eventuali offerte saranno devolute alla Scuola Materna Enrico Rigato. Dopo la funzione religiosa si proseguirà per la cremazione.