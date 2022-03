Lutto a Vittorio Veneto: Rossella si è spenta a soli 55anni

Una malattia incurabile, scoperta solamente un anno fa, ha per sempre portato via alla vita mamma Rossella Casonato a 55 anni nella giornata di giovedì. Originaria dell'opitergino ma volto noto nel vittoriese in quanto catechista e corista a Costa, fino a quando aveva potuto aveva lavorato nelle pulizie della caserma dei carabinieri e della guardia di finanza.

Lascia nel dolore il marito Roberto Propedo (carabinieri in pensione), i figli Luca e Chiara, la mamma Teresa, il papà Angelo, i fratelli, la sorella, la suocera, i cognati, le cognate, i nipoti e tanti amici. Le esequie si terranno mercoledì alle 15.30 alla chiesa parrocchiale di San Giuseppe di Costa dove martedì alle ore 20 sarà recitato il Santo Rosario. Rossella riposerà poi nel cimitero di Sant’Andrea. Per l'occasione la famiglia non chiede fiori ma eventuali offerte saranno devolute all’associazione "Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot".