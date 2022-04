E' morta Tina Dall'Armi Murgia, l'ultima staffetta partigiana della città

La città di Treviso piange Tina Dall'Armi Murgia, staffetta partigiana repubblicana e vedova del partigiano socialista Giacomo Murgia. La 93enne, in passato decorata dal Presidente della Repubblica, si è spenta nella notte tra martedì e mercoledì nella sua casa di viale Monte Grappa. Come riporta "la Tribuna", Tina (originaria di Tai di Cadore) era una storica socia dell’Associazione nazionale donne elettrici (Ande) ed era molto vicina alla Consulta femminile di Treviso. In passato era poi stata anche parte della giuria del premio letterario Comisso. Nel 2018 era inoltre stata menzionata dal Comune all'interno della rassegna “Riflettore Donna” per aver, a soli quindici anni, salvato i fratelli Giuseppe e Luigi da un rastrellamento delle Brigate Nere in Cansiglio divenendo poi staffetta partigiana. Tina lascia nel dolore i figli Francesco, Alessandra e Marta. Le esequie si terranno alla chiesa di Sant'Agnese di Treviso lunedì alle ore 15.