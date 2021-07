Mamma Valentina non ce l'ha fatta, la malattia se l'è portata via a soli 39 anni

"Abbiamo tutti il cuore spezzato, non troviamo le parole…Anche il cielo ieri sera piangeva per te, quando ci hai lasciati. Grazie Valentina per il tempo che ci hai dedicato. Grazie per il tuo sorriso, per l’amore e la passione che hai sempre messo in tutto quello che hai fatto nella vita e nella nostra Contrada! Esempio di vita, tu hai sempre voluto vederci felici, e così ti vogliamo ricordare, col tuo splendido sorriso. Un caro abbraccio a Sebastian, Riccardo, Arianna e tutta la tua famiglia. La tua Contrada". Con questo doloroso ma sentito post affidato a Facebook la Contrada Pederiva del Palio di Montebelluna ha voluto dire addio alla 39enne Valentina Poloni, ex Damigella portata via alla vita da una tremenda malattia in poco più di un anno.

Così la ricorda la contrada di Caonada La Zattera: "Ci sono giornate dove gli 11 colori diventano solo un grande colore, che serve a darci la forza e il sostegno per guardare avanti e stare gli uni più vicini agli altri. Facciamo le più sentite condoglianze a Sebastian ai suoi 2 piccoli bimbi e a tutta la famiglia Poloni. Valentina, damigella per sempre". Le esequie di Valentina si terranno mercoledì alle ore 9.30 nella chiesa parrocchiale di Biadene. Valentina lascia nel dolore il marito Sebastian e i due figli Arianna e Riccardo.

Questo, infine, il ricordo dell'Ente Palio del Vecchio Mercato: "Ogni volta che un componente della nostra grande famiglia passa ad altra dimensione, un pezzo del nostro cuore si perde inevitabilmente. Quando succede ad una persona giovane, piena di gioia di vivere e di passione, allora il dolore lascia spazio allo strazio più profondo. Sarai sempre parte di noi. Sarai sempre una nostra damigella. Sarai sempre presente tra le sfumature dei nostri 11 colori. Ti vogliamo bene, Valentina, ovunque tu sia. A Sebastian, ai figli e a tutti i suoi cari le nostre più sentite condoglianze. E che la nostra vicinanza possa in qualche modo lenire la sofferenza di questi momenti. Ente Palio, le Contrade e i volontari tutti".