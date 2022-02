Treviso piange la scomparsa della nota cantante jazz Valeria Bruniera

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità trevigiana, scossa per la notizia della improvvisa scomparsa di Valeria Bruniera, notissima cantante jazz uccisa, nella notte tra sabato e domenica, da un tumore a poche settimane dalla sua scoperta. Cantante trevigiana con alle spalle studi classici e moderni, aveva studiato per cinque anni canto lirico presso la Scuola di Musica “Malipiero” di Biadene con l’insegnante Erika Baechi. Per circa due anni ha poi seguito i corsi di canto jazz presso la Scuola Blue Note con l’insegnante Enrica Bacchia, mentre nel 2012 ha conseguito il Diploma Universitario di II livello (biennio Jazz) presso il Conservatorio “Buzzolla” di Adria nel corso “Jazz, Musiche Improvvisate e musiche del nostro tempo” grazie alla guida dell’insegnante Diana Torto.

E ancora, nel 1994 aveva vinto l’edizione di Ritmi Globali con il gruppo di world-music “Antilabè”, a cui fece seguito nel 1996 anche la realizzazione di un disco, ”Dedalo”, con brani inediti. Nel 2012 ha invece pubblicato il cd “Canzoni con il contrabbasso” con il contrabbassista trevigiano Filippo Tantino, mentre nel 2014 ha pubblicato un cd per solo piano a voce con il pianista Giacomo Li Volsi dal titolo “Be my love”. Collaborava poi in varie formazioni, con repertorio che spazia dal pop alla bossa nova, dal jazz alla musica italiana, dal folk alla canzone francese ed era anche stata insegnante di canto moderno in alcune scuole di musica come al Collegio Pio X di Treviso, al Sapore della Musica in Fonderia e a Istrana. Valeria lascia dunque nel dolore gli amici, i colleghi e soprattutto il marito Paolo Borghi, ex azzurro del salto in alto e detentore del record per la categoria juniores.