Schianto mortale lungo il Terraglio, fissati i funerali di Mara e Miriam

Saranno celebrati giovedì 31 marzo i funerali delle 63enne Mara Visentin e di Miriam Cappelletto, le due vittime del terribile incidente accaduto all’una e mezza di giovedì 24 marzo 2022 lungo il Terraglio.Le donne stavano rincasando a bordo della Citroen C1 quando sono state tamponate a folle velocità, scagliate a un centinaio di metri di distanza dalla Bmw guidata dal 25enne Rom Ronnie Levacovic. Le esequie della Visentin si svolgeranno alle 15 presso la chiesa arcipretale di Preganziol mentre quelle della Cappelleto saranno, sempre alle 15, presso la chiesa parrocchiale di Conscio. Il sostituto procuratore Giulio Caprarola disporrà una perizia cinematica per ricostruire con esattezza la dinamica, le cause e tutte le responsabilità in capo a Levacovic che, indagato per il duplice omicidio stradale, potrebbe dover rispondere di diverse altre aggravanti a cominciare dalla velocità fino alla guida in stato di ebbrezza.

«Chiediamo che sia fatta giustizia» dicono i familiari di Mara Visentin, scioccati dagli elementi che emergono di giorno in giorno a carico del conducente della Bmw e dai video su Facebook in cui ostentava i suoi bolidi e le sue bravate al volante. «Speriamo che la magistratura vada a fondo di quello che è successo, che le autorità intervengano seriamente e che non si risolva tutto nel solito gran polverone dei primi giorni, per poi dimenticare e chiudere tutto - proseguono - non solo per Mara e per Miriam ma perché crimini del genere non devono più ripetersi: persone come queste, che non hanno rispetto per la vita altrui, vanno fermate e punite, poteva capitare a una famiglia con bambini piccoli, a una scolaresca».

Originaria di Treviso, la donna dopo il matrimonio si era trasferita a Preganziol. Lascia il marito Sergio, i tre figli Gianluca, Daniele e Nicola, gli amati nipotini Loris e Melissa, l’anziana mamma Irma, i fratelli, le sorelle. «Era una persona semplice e riservata, che si è sempre dedicata con amore alla sua famiglia, al marito, i figli, i nipoti e alla casa - la ricorda commosso il figlio Daniele - e si concedeva solo il mercoledì sera per andare a giocare nella sala Bingo con Miriam e per fare quattro chiacchiere con gli amici». Intanto restano stazionarie le condizioni di Ronnie Levacovic, ricoverato presso il Ca' Foncello. L'uomo si trova nel reparto di terapia intensiva in come farmacologico.