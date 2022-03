Schianto mortale sul Terraglio, il sindaco: «Fatale l'alta velocità»

«L'incidente avvenuto nella notte lungo il Terraglio è una tragedia che lascia sgomenti» dice il sindaco di Preganziol, Paolo Galeano, commentando il tragico tamponamento costato la vita a Mara Visentin e Miriam Cappelletto, di 51 e 63 anni, nella notte appena trascorsa. L'auto guidata dalle due donne è stata tamponata da una Bmw con al volante il 25enne Ronnie Levakovic.

«Dispiace davvero moltissimo vedere due vite spezzate in questo modo - continua Galeano -. Dai primi rilievi sembra ci siano dati preoccupanti sulla velocità del veicolo che ha tamponato l'auto delle due donne. I segni delle frenate sull'asfalto ci dicono che l'auto non stava di sicuro viaggiando nei limiti di velocità previsti in quel tratto di strada. Nelle prossime ore resteremo in contatto con i familiari delle vittime e con le autorità per ogni possibile sviluppo sulla vicenda».