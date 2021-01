Il mondo della musica piange il cantante Adriano Gagno, morto a soli 65 anni

«Il Palio non è solo un evento, ma una grande famiglia fatta di persone, legami e affetti. Oggi con il cuore che piange, ti salutiamo, Adriano. Grazie per quello che ci hai donato in questi anni, sei un amico vero e un compagno di viaggio straordinario. Ora canta libero da tutto e da tutti e stai sicuro che continueremo a sentire l’eco del tuo fischietto durante il tiro alla fune. Un forte abbraccio a tutta la famiglia Gagno. Ciao Adriano!». Con questo toccante messaggio postato su Facebook il Palio dei Mezzadri di Ponzano Veneto ha voluto salutare per l'ultima volta Adriano Gagno, deceduto nella serata di giovedì a 65 anni a causa di un tumore.

Gagno, insieme a Walter Lucchetta, era difatti stato l'ideatore proprio del Palio cittadino nel quale ancora oggi svolgeva il ruolo di arbitro. Persona conosciutissima in paese, con un passato da pellicciaio, negli anni aveva gestito anche l'osteria Furlan a Santandrà e l'osteria Gagno a Ponzano. Era però la musica la sua vera passione, tanto da farne una professione come cantante sin dagli anni '60. Gagno lascia così nel dolore i figli Massimiliano e Sebastiano, la moglie Marisa ed il fratello Elio. Le esequie si terranno martedì mattina alle ore 10.30 presso il palazzetto dietro la chiesa di Paderno.