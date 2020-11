Malore improvviso lo stronca nel giardino di casa: Agostino muore a 76 anni

Un malore improvviso e fatale, forse un infarto. Così è morto nel giardino di casa, verso le 14 di lunedì, il 76enne Agostino G. residente con la sorella in via Michieli nel quartiere di Canizzano a Treviso. A scoprire il corpo ormai esanime dell'uomo è stato un passante che ha immediatamente allertato il Suem 118 che, una volta sul posto, ha provato a lungo a rianimare Agostino senza però alcun risultato. Come riporta "la Tribuna", sul luogo della tragedia è poi arrivata anche la polizia con il sostituto Procuratore che, viste le dinamiche di quanto successo, ha subito dato il via libera alla rimozione della salma per il suo successivo trasporto all'obitorio del Ca' Foncello.