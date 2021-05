Si sente male durante un pranzo in agriturismo: morto un 56enne

L'episodio nel primo pomeriggio di domenica presso l'Agriturismo Basei di Volpago del Montello. Sul posto è intervenuto anche l'elisoccorso ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare

Un pranzo in famiglia finito in tragedia. Questo quanto successo intorno alle 14 di oggi, domenica 9 maggio, all'Agriturismo Basei di Venegazzù di Volpago del Montello. Un uomo di 56 anni, infatti, ha perso improvvisamente la vita dopo un malore fatale avuto al tavolo del ristorante. Immediati i soccorsi del Suem 118, sul posto anche con l'elisoccorso, ma per il 56enne non c'è stato nulla da fare. Ancora poco chiare, comunque, le cause di quanto purtroppo successo.