Lutto nel ciclismo: morto l'ex giudice Alberto Bottaretto

Un altro lutto nel ciclismo in provincia di Treviso. Dopo Graziella Gatto di Treviso e Ruggero Tasca, uomo tuttofare del Giorgione, si è spento anche Alberto Botteretto, 82enne di Treville. Botteretto è stato, per molti anni, giudice di gara della Federazione Ciclistica Italiana ed ha collaborato anche con le società Uc Giorgione e Trevillese. Il decesso è avvenuto lunedì nella casa di riposo di Pieve del Grappa. Era in pensione e nella vita aveva fatto l’impiegato. Lascia la moglie Teresina, i figli Diego con Lorena e Nadia con Fabio e i tre nipoti Camilla, Giovanni e Katerina. Il rosario verrà celebrato mercoledì alle ore 20 nella chiesa di Treville, mentre i funerali saranno celebrati giovedì 14 ottobre alle 15.30.