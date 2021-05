Morto a 74 anni Alberto Caberlotto, fondatore della Lotto Sport

Nella giornata di martedì si è spento a 74 anni Alberto Caberlotto, storico fondatore nel 1973 (insieme ai fratelli Giovanni e Sergio) della rinomata azienda di calzature sportive con sede a Trevignano, la Lotto Sport. Prematuramente scomparsi i due fratelli, Alberto diresse a lungo in autonomia la società, almeno fino a quando a fine anni '90 non venne ceduta ad una cordata di imprenditori guidati dall'attuale proprietario (ed ex dirigente dell'azienda), Andrea Tomat. Non solo Lotto però in famiglia, ma anche il marchio Caber che per un po' produsse scarponi da sci prima di essere venduto all'americana Spalding. Caberlotto, che è stato portato via alla vita da una lunga malattia, lascia nel dolore la moglie, i figli, i nipoti e tanti amici. Le esequie si terranno giovedì alle ore 15.30 presso il Duomo di Montebelluna. Per l'occasione la famiglia non chiede fiori ma opere di bene.