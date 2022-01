Morto per overdose in un hotel: addio al 38enne Alberto Marangon

Un uomo di 38 anni, Alberto Marangon, è morto lunedì scorso in una stanza di un hotel di via Ca' Marcello a Mestre (VE). A causare il decesso è stata probabilmente una overdose di droghe: secondo la ricostruzione della polizia, nelle ore precedenti l'uomo avrebbe difatti assunto sia eroina gialla che cocaina.

In trasferta a Mestre

Il trentottenne, residente ad Annone Veneto (VE), era arrivato a Mestre un paio di giorni prima assieme ad un'amica con cui si frequentava da un po' di tempo. Avevano preso una camera in hotel e lì avrebbero consumato droga per un certo tempo. La donna è poi uscita per andare a prendere qualcosa da mangiare e quando si è allontanata lui era ancora vivo ma, poco più tardi, al suo ritorno, lo ha trovato in stato di incoscienza. Ha lanciato l'allarme, ma ormai non c'era nulla da fare. Il medico del 118, arrivato sul posto, ha solo potuto constatarne il decesso.

Le indagini

È stata la stessa donna a raccontare alla polizia le circostanze della morte. Le volanti hanno raccolto i primi elementi, assieme alla testimonianza della donna. I successivi accertamenti spetteranno agli uffici investigativi, anche per cercare di risalire all'origine della droga di cui i due hanno fatto uso. La salma è stata comunque subito messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Marangon, capoturno alla Steel di Motta di Livenza, lascia così nel dolore la mamma Vanda, il papà Renzo, la nonna, gli zii, il cugino Giovanni e tanti amici. Ancora da fissare la data delle esequie (che avverranno dopo l'autopsia) che si terranno comunque nella vecchia parrocchiale di Annone Veneto dove Alberto giungerà dal cimitero di Mestre. Dopo la messa il 38enne verrà sepolto nel cimitero di Annone.