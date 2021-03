Lutto a Conegliano, a soli 56 anni si è spento il commercialista Alberto Pagot

Si è spento a soli 56 anni Alberto "Palana" Pagot, noto commercialista di Conegliano. A stroncarlo, presso la "Casa dei Gelsi" dove era ricoverato, un tumore ai polmoni contro cui combatteva da tempo. Pagot in passato era stato consigliere comunale con Alleanza Nazionale e anche revisore dei conti per il Comune, ma la sua figura viene oggi soprattutto ricordata per essere stato a lungo titolare dello storico Studio Pagot in piazza Calvi, attività aperta nel 1941 dal papà Gianni. Amante della musica, Pagot era una persona sempre solare e attiva. Alberto lascia così nel dolore la sorella Manuela, il fratello Giuliano, il cognato Piepaolo e gli amati nipoti. I funerali si terranno alle ore 15 di lunedì presso la chiesa di Pianzano di Godega Sant'Urbano, paese di cui il padre Gianni fu il primo sindaco del dopoguerra.