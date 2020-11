Si è spento Aldo Toffoli, storico professore ed ex sindaco di Vittorio Veneto

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo oggi la comunità di Vittorio Veneto. Nella serata di mercoledì, infatti, Aldo Toffoli è deceduto a 89 anni poco dopo il ricovero nell'ospedale cittadino. Storico professore del Liceo Classico Flaminio, dove aveva insegnato italiano e latino, Toffoli era stato anche presidente diocesano di Azione Cattolica. La sua figura, importantissima per tutta la città, verrà però per sempre ricordata per il suo impegno politico. Toffoli, infatti, è stato sindaco di Vittorio Veneto dal 1965 al 1975 (e prima era stato anche consigliere comunale dal 1961 al 1965 con Democrazia Cristiana) oltre che consigliere regionale (dal 1980 al 1985). E ancora, fu anche consigliere ed assessore provinciale dal 1975 al 1980 e presidente della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane.

Uomo di grande cultura, Toffoli è stato persino autore di una trentina di pubblicazioni di storia e letteratura, in gran parte in riferimento al territorio vittoriese. Vedovo della moglie Stefania dal 2008, lascia oggi il figlio Alessandro, giornalista del settimanale diocesano “L’Azione”, la nuora Emilia, i nipoti Simone e Pietro e la sorella Marì.

Questo il ricordo del Rotaract Club Conegliano - Vittorio Veneto PHF: «Questa notte ci ha lasciati Aldo Toffoli, decano del nostro Rotary padrino. Aldo, premuroso custode della memoria di Vittorio Veneto, si è sempre speso per i giovani studenti del liceo Flaminio, ma anche per i numerosi ragazzi che, negli anni, hanno partecipato al RYLA del nostro Distretto. Lo ricordiamo oggi con affetto e gratitudine». Così invece l'Ex CEDOS (Centro documentazione storica) di San Polo di Piave: «E' scomparso il prof. Aldo Toffoli, uomo di cultura, già sindaco di Vittorio Veneto e consigliere regionale del Veneto. Gli ex-Cedos lo ricordano con la fotografia scattata il 7 ottobre 2016 in copertina, ndr.), relatore al convegno internazionale del CEDOS sull'anno dell'invasione 1917-1918».

E ancora, anche l'ISTOR (Istituto di Studi Storici) «ricorda con rispetto e stima la figura del prof. Aldo Toffoli (1931-2020), uomo di cultura, impegnato nella politica e nella società». Un pensiero è poi giunto anche dallo scrittore Fabio Girardello: «Dispiacere vero per la scomparsa del professor Aldo Toffoli. Un ottimo italianista e un appassionato studioso della cultura vittoriese. Al di là dell’impegno riconosciutissimo come insegnante del nostro amato Flaminio, Toffoli ha capito in tempi non sospetti che Vittorio Veneto non è un paesino della pedemontana, ma uno dei centri culturali propulsivi del Trevigiano. Da uomo di fede, la terra gli sarà giustamente lieve».

Infine, a ricordarlo è anche Sergio Frassinelli, Coordinatore provvisorio del Circolo PD delle Valli di Primiero e Vanoi: «Buon viaggio tra i tuoi libri che ti hanno tenuto compagnia per 89 anni, caro professore e maestro di vita Aldo Toffoli. Ci mancherai anche se parti di te vivono in noi. Troverai probabilmente l'amata Stefania che ti aspettava il piú tardi possibile leggendo I promessi sposi».

