Una malattia lo stronca a soli 56 anni: addio al pittore Alessandro

E' un'intera comunità in lutto quella della frazione di Sant'Alberto di Zero Branco. Nella giornata di martedì, infatti, il noto pittore Alessandro Favaro è purtroppo venuto a mancare all'età di 56 anni a causa di una malattia che non gli ha lasciato scampo e che aveva scoperto solamente 6 mesi fa. Amante della caccia e della pesca, soprattutto nella laguna veneziana, Alessandro nell'ultimo periodo ha sempre sofferto in silenzio cercando di non pesare sulle spalle dei parenti.

Lascia nel dolore la moglie Sonia, la mamma Liliana, le sorelle, i cognati, le cognate, gli 8 nipoti e tanti amici. Il funerale si terrà sabato alle ore 9.30 nella Chiesa Parrocchiale di Sant'Alberto (dove domani sarà recitato il Santo Rosario alle 9.15), con il corteo funebre che partirà dall'ospedale Ca' Foncello alle ore 9.