Lutto al Tribunale: dopo una unga malattia si è spento il giudice Girardi

Un lutto improvviso ha colpito, nelle ultime ore, la giustizia trevigiana. Alla soglia di quasi 53 anni si è difatti spento Alessandro Girardi, Giudice delegato ai fallimenti presso il Tribunale di Treviso. Già Magistrato distrettuale per diversi anni a Venezia, aveva iniziato la carriera prima ad Acqui Terme (AL) e poi a Padova, mentre dal 2017 su sua richiesta era stato trasferito ufficialmente al Palazzo di Giustizia di via Verdi. Originario di Castelfranco Veneto, dove tutt'ora vive tutta la famiglia, Alessandro nell'autunno del 2015 aveva scoperto di essere affetto da una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. Il 52enne infatti, dopo qualche giorni di ricovero urgente presso il nosocomio castellano, si è spento nelle ultime ore lasciando nel dolore i fratelli Domenico, Andrea e Raffaella, oltre ai tanti amici e colleghi che negli anni lo avevano sempre affiancato e incoraggiato nella sua brillante carriera professionale. Una vita, quella di Alessandro, segnata però anche dall'improvvisa scomparsa della moglie nel 2013, quella dott.ssa Roberta Marcon (ex nefrologa dell'Ulss 8) da cui prende il nome l'associazione in suo ricordo, la "Roberta Marcon - Donare è un Dono" di cui Alessandro era fondatore nonché Presidente.

