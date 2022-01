Finisce il dolore di Alessandro Manzella, l'amico di Baglioni paralizzato da 33 anni

E' morto Alessandro Manzella, il 45enne padovano paralizzato da quando aveva 12 anni, ovvero da quando un intervento eseguito all'ospedale di Treviso per la rimozione di un tumore alla testa era poi sfociato in una rara forma di meningite. Tra i primi a ricordarlo c'è stato il cantante Claudio Baglioni, con cui negli anni era diventato amico, tanto da meritarsi una inaspettata visita personale a Padova: «Alessandro tanto caro, è successo che te ne sei andato. E’ un momento davvero molto triste. Sei stato un ragazzo speciale, unico».

La storia

Alessandro è deceduto ieri 27 gennaio in terapia intensiva a Padova, dove era ricoverato da qualche giorno. A 12 anni era stato colpito dalla meningite e da quel momento ha avuto bisogno di una tracheotomia per respirare. Viveva all' Arcella con i genitori Anna e Antonio, che ultimamente avevano chiesto attenzione e fondi affinché qualcuno li aiutasse ad assistere il figlio, senza però ottenerlo. In 33 anni di isolamento Alessandro aveva coltivato la sua passione per la musica e da grande fan di Claudio Baglioni era riuscito ad entrare in contatto con lui.

Baglioni

Baglioni, nel giorno del suo 28esimo compleanno, arrivò a Padova in incognito (ma poi fu scoperto) per fargli personalmente gli auguri. «Eri una creatura delicata e sensibile – ha scritto ancora su social Baglioni riferendosi ad Alessandro - spero che ora ci sia un posto dove tu puoi trascorrere un’esistenza tutta felice. Nel migliore dei modi. Claudio». Il funerale di Alessandro si terrà il primo febbraio.