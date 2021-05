Il Covid si porta via a 76 anni Alfeo Dussin, storico ristoratore della Marca

Addio ad Alfeo Dussin, storico ristoratore opitergino venuto a mancare nelle scorse ore a 76 anni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. A portarlo via alla vita le conseguenze, su un fisico già debilitato da una malattia polmonare, della contrazione del Covid. Titolare del Dussin Ristorante&Locanda di Piavon, in via Maggiore, in passato aveva anche ideato il Premio Opitergium, riconoscimento che assegnava a personaggi della cultura e dell'arte del territorio. I funerali saranno celebrati martedì pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Piavon, mentre il rosario sarà recitato alle 19 di lunedì. Alfeo Dussin lascia i figli Nereo (che gestisce oggi il locale del padre) ed Eddo (del D-Bistrot di Oderzo), la compagna Nadia, i nipoti, la sorella ed il fratello.