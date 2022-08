Lutto a Mogliano: il sorriso di Amitabho si è spento a soli 37 anni

Una rara malattia si è portata via, nella giornata di martedì, il sorriso di Amitabho Carrer, 37enne di Mogliano Veneto. Falcidiato dal dolore fin dalla tenera età a causa del "volvolo del tenue" che gli ha causato la cancrena dell'intestino, Amitabho nella sua breve vita ha dovuto affrontare ben 90 operazioni di cui tre a cuore aperto, sempre superandole con la sua grande forza d'animo e l'immancabile appoggio della famiglia. Basti pensare che per alimentarsi l'unico modo che aveva era farlo tramite infusione con una flebo della durata di circa 14 ore. Nonostante questo era però riuscito a diplomarsi e a laurearsi in Psicologia all'Università degli Studi di Padova, per poi trovare lavoro alle Generali. Tutto questo affrontando anche un importante trapianto negli Stati Uniti, dove trascorse un anno, che il suo corpo ha poi purtroppo rigettato. Grande appassionato di musica, era un allievo dell'Art Voice Academy di Castelfranco Veneto. Le esequie si terranno sabato alle ore 10 nella Chiesa Parrocchiale Cuore Immacolato di Maria di Mazzocco.