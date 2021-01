Morto Angelo Brescancin, storico fondatore dei Grifoni Rugby Oderzo

Nella mattinata di venerdì è venuto a mancare a 55 anni Angelo Brescancin, storico fondatore e vicepresidente dei Grifoni Rugby Oderzo. Brescancin è deceduto all'interno del reparto di Oncologia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo aver a lungo lottato contro una terribile malattia. Originario di Gaiarine, era il fondatore della Flortec srl, azienda vivaistica di Fontanafredda (PN). Angelo lascia nel dolore la moglie Graziella, il figlio Alberto, le due sorelle Annalisa e Antonella, le cognate, i cognati e nipoti, oltre a tantissimi amici sia della palla ovale che non. Persona umile, gentile, precisa e solare, lascia un vuoto incolmabile in tutta la comunità opitergina e non solo.

Il rosario in sua memoria verrà recitato sabato sera alle 18 a Colfrancui, mentre i funerali verranno celebrati lunedì alle 10.30 sempre nella chiesa parrocchiale di Colfrancui paese nel quale verrà anche infine tumulato. Nel frattempo la salma, che si trova alla Casa Funeraria di Gorgo al Monticano, potrà essere salutata domenica dalle 10 alle 12, dalle 15 alle 17 e lunedì dalle 8.30 alle 10. Eventuali offerte saranno devolute per la missione di Padre Bruno in Madagascar.

Questo il cordoglio della società Grifoni Rugby Oderzo: «Con grande tristezza comunichiamo che Angelo Brescancin è mancato venerdì mattina. E' un grande dolore per tutti noi della società Grifoni Rugby Oderzo. Angelo è stato socio fondatore dei Grifoni Oderzo nel 2006, Vice Presidente per 8 anni ed è una colonna della nostra società. Con il suo lavoro, la sua affidabilità, la concretezza e la continuità ha fortemente contribuito alla nascita ed al consolidamento di questa società. Il riconoscimento del suo impegno e dedizione, ed il ricordo dei suoi valori, saranno per sempre scolpiti nella roccia per tutti noi. Le nostre condoglianze alla moglie Graziella e ad Alberto, ora dirigente della squadra under 18 ed ex giocatore. Un fortissimo abbraccio da tutti noi».