Si tuffa di notte nel Lago Azzurro: 33enne muore annegato

Tragedia nella notte al laghetto per la pesca sportiva in Via Levante a Padernello di Paese: un uomo di 33 anni, Mauro Libralesso, residente a Badoere, ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua al termine di una serata trascorsa con un gruppo di amici. Dai primi accertamenti sembra che l'uomo, dopo essere entrato nelle fredde acque del laghetto, sia stato colto da un malore improvviso, annegando davanti agli amici.

Verso l'1.15 l'arrivo dei soccorritori sul posto: i pompieri di Treviso, con il nucleo sommozzatori di Venezia, hanno subito iniziato le ricerche individuando e recuperando a 5 metri di profondità l'uomo. Il personale del Suem 118 ha provato a rianimarlo, ma per il giovane non c'era già più nulla da fare. Sul posto i carabinieri di Paese, le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.