Morto a 81 anni Antonino Martellone, storico segretario comunale della Marca

In passato aveva ricoperto importanti incarichi amministrativi a Orsago, Cordignano, Godega di Sant’Urbano, Ponzano Veneto, Arcade e Oderzo. A portarlo via alla vita un infarto

Il dr. Antonino Martellone si è spento nella tarda mattinata di venerdì all’età di 81 anni. A portarlo via alla vita un improvviso infarto che lo ha colto mentre si trovava nella propria abitazione nel quartiere di San Giuseppe a Treviso. Nativo di Cimadolmo, in vita aveva seguito le orme del padre diventando in poco tempo uno stimato segretario comunale principalmente nei Comuni di Orsago e Cordignano, ricoprendo poi negli anni anche importanti incarichi amministrativi a Godega di Sant’Urbano, Ponzano Veneto, Arcade e Oderzo. Una volta in pensione, invece, era stato nominato direttore del Consorzio CIT (Servizi di Igiene del Territorio con sede a Conegliano).

Uomo da sempre apprezzato per la sua professionalità ed onestà intellettuale, viene oggi ricordato soprattutto per la sua proverbiale disponibilità verso il prossimo. Una forza della natura Antonino, un uomo di altri tempi che solo lo scorso 1 marzo aveva ricevuto la sua prima dose di vaccino Moderna contro il Covid-19. Vedovo dal 2012 dell’amata moglie Livia Garue, nel 2017 aveva poi perso la sorella insegnante Clara, mentre anni prima era venuto a mancare anche il fratello Giuseppe, storico avvocato con studio a Ponzano Veneto la cui attività legale viene oggi portata avanti dagli eredi. Antonino lascia nel dolore le figlie Camilla e Laura, il genero Loris ed il nipote Lorenzo. I funerali avranno luogo martedì 16 marzo alle ore 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Giuseppe, mentre la salma proseguirà poi verso la cremazione.