Lutto in centro città: morto Antonino Stecca, fondatore della storica macelleria

Un grave lutto ha colpito nelle ultime ore la città di Treviso. Nella notte tra venerdì e sabato è difatti venuto a mancare Antonino Stecca, fondatore nel 1961 della storica macelleria di Borgo Cavour a Treviso. Residente a Santa Maria del Sile, nel luglio del 1961 Agostino aveva aperto il suo punto vendita in via Riccati a Treviso insieme al fratello Gianni. L’azienda di famiglia, passata nelle mani del figlio Valter negli anni 80, si è poi affermata sempre più sul mercato e nell'ottobre del 2011 si è così trasferita in Borgo Cavour in un locale completamente rinnovato e più ampio che ha permesso di introdurre anche un reparto gastronomia. La macelleria ha così sviluppato negli anni una notevole esperienza nella produzione di insaccati nostrani, curando con attenzione la scelta di carni e la lavorazione delle stesse. Annoverata fra i negozi storici della città, è rimasta una delle poche macellerie ancora aperte dentro le mura di Treviso e punto di riferimento non solo per i residenti di quartiere ma per chiunque cerchi la qualità, tanto che l'azienda oggi è condotta ancora in ambito familiare da Valter e Cristiana con le figlie Emanuela e Maddalena, il marito Fabio e ancora Toni, Francesco ed Enrico.