Lutto nell'atletica trevigiana: Antonio Zambon si è spento a 78 anni

Una triste notizia scuote, in queste ore, l’atletica veneta, e trevigiana in particolare: ieri è mancato Antonio Zambon, per tanti anni figura di riferimento del movimento provinciale. Aveva 78 anni, risiedeva a Fontane di Villorba e da qualche tempo era ospite della casa di riposo di Ormelle. Grande appassionato di atletica, aveva rivestito praticamente tutti i ruoli: era stato dirigente, tecnico e giudice di gara, sia in ambito federale che del Csi. Negli anni ’60 aveva fondato l’Audax Fontane, società da cui poi, grazie alla sua iniziativa, nacque l’Atletica Villorba. E per quasi vent’anni, dal 1991 al 2009, aveva ricoperto la carica di consigliere provinciale della Fidal, arrivando anche al ruolo di vicepresidente. Ai famigliari di Antonio Zambon vanno le più sentite condoglianze da parte del presidente del Comitato regionale della Fidal, Francesco Uguagliati, e dell’atletica veneta tutta.