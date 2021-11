Mondo dell'architettura in lutto: si è spento il designer Roberto Pamio

Il mondo dell'architettura internazionale piange Roberto Pamio. A portarlo via alla vita a 84 anni, nella notte tra mercoledì e giovedì nella sua casa di Scorzè (VE), una malattia fulminante. Architetto, designer e pittore, era conosciuto in tutta Italia e non solo. Professionalmente trevigiano d'adozione, Pamio è colui che in città aveva in passato realizzato le attuali antenne telefoniche "mascherate" da opere d'arte futuristiche, come quella in piazza Matteotti. Nato nel 1937, fin da adolescente evidenzia un talento artistico che gli consente di avvicinare, nell’ambiente veneziano della metà degli anni ’50, figure come Emilio Vedova, Bruno Saetti e Gigi Candiani che lo stimolano a proseguire nella ricerca di una tecnica e modalità espressiva proprie. L’esperienza con il prodotto industriale lo porta poi ad affinarsi nella ricerca e nell’uso dei materiali prediligendo quelli poveri come il laminato plastico, il ferro, oppure materiali della tradizione identitaria del territorio come il vetro soffiato. Dopo essersi laureato nel 1969 presso l’Università di Venezia si è distinto nel mondo dell’architettura e del design per la capacità di emozionare attraverso le sue creazioni, tanto da arrivare nel 2000 ad aprire lo studio Pamio Design con i figli Matteo e Paolo, uno studio che spazia dalla progettazione architettonica, all’arredamento e allestimento d’interni, al disegno industriale e all’architettura d’immagine e nelle cui architetture vengono enfatizzati elementi naturali quali luce, aria e acqua rendendo lo spazio fluido e mutevole.