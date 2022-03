Cade dalla bicicletta e sbatte la testa: Augusto muore a 78 anni

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità di Formeniga di Vittorio Veneto che piange l'improvvisa scomparsa, nella giornata di lunedì, di Augusto De Stefani. Il 78enne è difatti spirato all'ospedale Ca' Foncello dove era ricoverato dalla giornata di domenica (dopo un breve ricovero al nosocomio di Conegliano) a causa di una sfortunata caduta di bicicletta avvenuta tra Conegliano e San Pietro di Feletto nella quale aveva sbattuto violentemente la testa a terra. Augusto era persona nota in paese in quanto aveva fondato la Carrozzeria De Stefani di Formeniga con il fratello Arturo, attività oggi portata avanti dal figlio Davide. Lascia nel dolore la figlia Diana, la moglie Giulietta, i fratelli Arturo, Teresa e Caterina e i nipoti Cinzia, Monia ed Ivan. Le esequie si terranno giovedì pomeriggio alle ore 15 presso la chiesa di Formeniga per poi proseguire per il cimitero di Ogliano.