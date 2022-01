Avvocatura trevigiana in lutto: Tommaso Milan si è spento a 49 anni

Sono giorni di lutto quelli che sta vivendo la comunità di Mogliano Veneto per la morte improvvisa dell'avvocato trevigiano Tommaso Milan. Nella notte tra venerdì e sabato, intorno all'una di notte, il 49enne è stato infatti colto da un malore fatale mentre si trovava nella sua casa di Mogliano, in via Nazario Sauro. A trovare il corpo il padre che ha subito lanciato i soccorsi, ma purtroppo non c'era già più nulla da fare, tanto che sul posto sono arrivati anche i carabinieri per tutti i rilievi di rito. Nativo di Trento, ma fin da giovanissimo residente con la famiglia a Mogliano, Tommaso aveva studiato prima al Liceo Berto e poi aveva frequentato Giurisprudenza sia a Padova che a Ferrara. Avvocato molto stimato, era iscritto all'Ordine di Venezia e aveva uno studio sia a Noale (VE) che presso la sua abitazione di Mogliano. Grande amante della musica, soprattutto del punk e del rock, era anche un appassionato di politica, tanto che negli anni '90 si era persino candidato alle comunali per poi, una decina di anni dopo, entrare nel direttivo di Italia Futura sempre a Mogliano. Sono ancora da fissare, invece, le date delle esequie.