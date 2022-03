Malore improvviso lo coglie mentre è in bici: muore a 55 anni

Un altro dramma improvviso ha scosso la Marca in questa giornata domenicale. In mattinata, infatti, il 55enne P.C. di San Polo di Piave è deceduto a seguito di un probabile malore che lo ha colpito mentre si trovava in sella alla sua bicicletta con altri tre amici. Il fatto è avvenuto lungo via Distrettuale a Vazzola e a nulla sono purtroppo valsi i soccorsi portati prontamente sul posto dall'elisoccorso del Suem 118, da un'ambulanza, da un'automedica e dai carabinieri Compagnia Conegliano. Nell'occasione anche un compagno di gita dell'uomo si è sentito poco bene, forse per lo choc per la perdita dell'amico, tanto che ha necessitato di alcune cure mediche sul posto.