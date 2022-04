Lutto a Vittorio Veneto, si è spento lo storico dottor Giuseppe Bortoluzzi

"L'ASD Pallacanestro Vittorio Veneto esprime profondo cordoglio per l'improvvisa scomparsa del dottor Giuseppe Bortoluzzi. Giuseppe è stato un amico della nostra associazione, che ha guidato come membro del consiglio direttivo fino al 2016. E' stato presidente nel 1999-2000, anno in cui la prima squadra è approdata in serie C2. Figura importante per tutto lo sport vittoriese, ricordiamo il suo impegno in qualità di medico sociale del calcio Vittorio e della cicloturistica, nel Panathlon in qualità di socio e Presidente. Il consiglio direttivo e tutto lo staff tecnico porgono le più sentite condoglianze ai familiari". Con questo messaggio affidato ai social la Pallacanestro Vittorio Veneto ha dato notizia della scomparsa a 74 anni dell'ex assessore allo sport di Vittorio Veneto, oltre che ex presidente del Rotary Club Treviso Piave. La morte lo ha colto nella mattinata di Pasqua all'ospedale di Treviso dove era ricoverato. Per una vita storico medico di famiglia in Val Lapisina, era ancora in carica come presidente della Pro Loco del Fadalto ed era da tutti conosciuto come "Bepi Dotòr”. Non sposato, lascia una sorella residente a Milano.

"Ho appreso della scomparsa del dott. Giuseppe Bortoluzzi. Lo ricordo come persona elegante, gentile, oserei dire aristocratico nei modi, anche se sapeva immergersi nella semplicità della gente e dei luoghi che più amava, in particolare la Val Lapisina e il borghetto delle Caloniche. Con me si è sempre dimostrato disponibile ad assecondare le mie ricerche e so che apprezzava ciò che facevo. Mi ha presentato in alcune serate e quello che ricordo maggiormente di lui è stata la registrazione di un servizio TG di RAI 3 che avevo condiviso a proposito del tesoro del Fadalto. Un uomo di altri tempi, come pochi" lo ricorda lo scrittore Giovanni Carraro.

"Spiace comunicare che è venuto a mancare il dottor Giuseppe Bortoluzzi, Presidente della Pro loco di Fadalto. Ti ricorderemo per la dedizione , la competenza e l'entusiasmo. Ci mancherà il tuo fine umorismo , la tua affabilità e i preziosi consigli. Ti ringraziamo tanto per quello che ci hai insegnato e per la tua infinita generosità. Riposa in pace , caro Giuseppe, siamo onorati di averti conosciuto. I presidenti delle pro loco di Cordignano, Cappella Maggiore, Colle Umberto, Fregona, Nove San Floriano, Sarmede, Vittorio Veneto" scrive invece il Consorzio pro loco delle prealpi.