Si è spento Bruno Bellè, storico titolare del ristorante “Alla Colomba”

Sono ore di lutto quelle che sta vivendo la comunità di Pieve di Soligo per la morte di Bruno Bellè, storico titolare dell'ex ristorante “Alla Colomba” di via Capovilla. Per 60 anni, fino al 2020 quando ha chiuso il locale, è stato un punto fermo per la ristorazione di tutta la Marca trevigiana. A portarlo via alla vita i postumi di una caduta in casa della settimana scorsa, un evento fortuito che gli aveva però causato una commozione cerebrale importante, tanto da essere ricoverato all'ospedale di Conegliano dove poi è venuto a mancare. Tra i primi a ricordarlo su Facebook è stato il sindaco di Pieve di Soligo, Stefano Soldan: "Ciao Bruno! Ora la tua cucina è il paradiso". Toccante poi il cordoglio dell'amico Remigio Villanova: "Se n’è andato l’amico Bruno Bellè, grande anfitrione e grande ristoratore. Nella sua 'Colomba' tutti noi abbiamo apprezzato i buonissimi piatti della nostra tradizione, con lui se n’è andata tanta parte della storia locale, il suo modo di essere, la sua simpatia ci hanno sempre rallegrato nei momenti di convivialità passati insieme a lui con l’immancabile Graziella, la sua colomba. Grazie Bruno, chi ti ha conosciuto non dimenticherà i tuoi piatti e quei bei momenti passati in tua compagnia". Bellè, chef amato da tante star e politici del passato, lascia la moglie Graziella Bortot, il figlio Loris, la nuora Susi e i nipoti Stefano e Andrea.